Как уместно отметили в БФ Сергея Притулы, такая техника в руках защитников Украины – это возможность стратегически влиять на ход боевых действий. И украинцам решили наглядно показать, насколько это важно, в боевых условиях над Донецком.

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Невероятное качество на большой высоте

Первое, что сразу привлекает внимание – качество картинки дрона-разведчика. С такой птичкой даже с расстояния более 2 тысяч метров военные Украины будут видеть оккупантов, как на ладони. При том заметят ли слежку сами враги – большой вопрос. Поэтому использование такого дрона сохранит жизнь нашим военным, позволит им меньше рисковать ею, чтобы получить ценную информацию в тылу врага.

Как видно на видео, качество картинки "падало" только когда были плохие данные GPS. И даже при этом она была довольно хорошей.

Всего мы законтрактовали три комплекса таких БПЛА. Чтобы таких поразительных глаз в небе у наших защитников было больше, присоединяйтесь донатом,

– написал Сергей Притула.

Обратите внимание! Беспилотник-разведчик Shark – это разработка украинской компании Ukrspecsystems.

Работа украинского беспилотника впечатляет: видео

Что известно о БПЛА Shark

Как отмечают сами же разработчики, этот беспилотник создан для широкого спектра задач и обеспечивает возможность автономной разведки, наблюдения, четкой идентификации и распознавания с большого расстояния на значительной высоте.

Его технические характеристики: