Притула подчеркнул, что впервые наша армия получает столь большую партию бронетехники не по линии международной помощи, а благодаря донатам сотен тысяч украинцев.

Кстати говоря Притула показал первое видео использования украинского беспилотника Shark в боевых условиях

Что приобрели для ВСУ

Среди 101 приобретенной машины есть техника восьми моделей:

FV103 Spartan – бронетранспортер для перевозки личного состава;

Samaritan – бронированная гусеничная эвакуационная машина;

Sultan – бронированная гусеничная командная машина;

Stormer – бронированная гусеничная машина под установку зенитной системы;

Shielder – бронированная гусеничная машина для подвоза боекомплекта, личного состава установки противотанковых ракетных комплексов;

FV432 Bulldog – бронетранспортер для перевозки личного состава;

FV434 – бронированная гусеничная машина с краном для ремонта и эвакуации;

Samson – бронированная гусеничная машина для эвакуации бронетехники.

Притула поблагодарил всех за взносы. Он отметил, что вместе продолжают подставлять плечо нашим Силам Обороны на новом уровне.

Броневики для украинских защитников / Фото Фонда Притулы:

Куда направят БТР

После ввоза в Украину команда Фонда передает броневики Командованию Сухопутных войск ВСУ, а военные будут заниматься распределением по бригадам.

Подчеркнули, что гусеничная техника чрезвычайно важна и для обороны, и для наступления, особенно в условиях осадков и бездорожья. ВСУ уже используют бронемашины FV103 Spartan и похожие модели, поскольку раньше их передавали союзники.

Напомним, большой сбор на британские бронетранспортеры Фонд Притулы объявил 2 ноября 2022 года. За полтора суток удалось собрать 236 миллионов гривен. Вся партия уже оплачена и едет в Украину.

БТР, прибывшие в Украину: видео