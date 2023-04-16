Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его словам, контрнаступление ВСУ и вступление Украины в ЕС заставят Орбана пересмотреть свои взгляды.

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Успешность Украины будет давить на Орбана

Президент Венгрии Виктор Орбан 15 апреля заявил, что Украина – это «финансово несуществующая страна». Он добавил, что если Европа и США перестанут "удерживать" Украину, то война закончится. Впрочем, риторика Орбана впоследствии может измениться.

У нас будет успешное контрнаступление, мы будем демонстрировать больше успехов и в военной операции, и развивая страну. Чем больше мы будем двигаться в направлении вступления в ЕС и НАТО, тем больше будет меняться риторика Орбана,

– заявил Олег Рыбачук.

В марте шли разговоры о возможном приезде президента Венгрии в Киев, но от него звучали довольно неоднозначные заявления по Украине. Визит так и не состоялся.

Рыбачук отметил, что от Орбана можно слышать разные заявления, поэтому верить в искренность этого политика сложно. Однако вполне вероятно, что он все же может посетить Украину. Причиной этого может стать давление и санкции со стороны Евросоюза и США.

"Орбан упрекает Украину, которая сейчас в состоянии войны и является полуразрушенной Россией, о которой он не говорит как о стране-агрессоре. В то же время Венгрия очень зависима от дотаций ЕС, при том что она фактически получает эти дотации за счет дешевой нефти и газа. Таким образом, Венгрия получает свои "30 серебряников" от Путина, – добавил Рыбачук.

Олег Рыбачук о возможном изменении риторики Орбана: смотреть видео

Венгрии не стоит доверять в будущем

Чем успешнее становиться Украина в разных аспектах, тем дружелюбнее будет и Виктор Орбан. В частности, меняя свою риторику по отношению к Украине.

Но такие вещи нельзя забывать. Таким "союзникам" нельзя будет доверять, просто нужно делать выводы и искать настоящих друзей,

– подчеркнул Рыбачук.

Он добавил, что в конце концов венграм станет стыдно, хотя, возможно, сейчас они этого не осознают. В глазах всего Европейского Союза, дипломатов и предпринимателей Венгрия сейчас – это "смайлик со слезами", потому что невозможно объяснить позорную политику этой страны.

Венгрия – это пример для других стран ЕС, которым нельзя становиться, подытожил Олег Рыбачук.

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