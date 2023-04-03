Кошич также осудил "венгерских левых" и западные государства в целом – за отправку все более мощного оружия Украине, которое борется за независимость.

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Чем больше стран вовлекается в войну в Украине, тем быстрее мы движемся к мировой войне. А если будет мировая война, то это будет ядерная война,

– заявил венгерский политик.

По его мнению, сильнейшим политическим ответом, который Венгрия может дать на политико-экономическое давление, стала резолюция, принятая недавно их парламентом.

Любопытно! Большинство резолюции посвящено критике санкционной политики ЕС и венгерской оппозиции, хотя там есть упоминания об осуждении России и праве Украины на самооборону.

Позиция Венгрии в войне России против Украины

Венгрия убеждена, что поставки оружия Украине и санкции не стали теми мерами, которые помогли привести в мир. Венгерские официальные лица также неоднократно заявляли, что для развязывания войны в Украине необходимы переговоры между Байденом и Путиным.

Только недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры стран Евросоюза близки к обсуждению отправки миротворческих сил в Украину. Однако он не уточнил, кто и на каком уровне ведет эти переговоры. Кроме того, Орбан возмутился, что теперь в Украину присылают все больше и больше тяжелого оружия.

Между тем Россия, которую так защищает Венгрия, причислила Будапешт к списку "недружественных" стран, ведь страна присоединилась к антироссийским санкциям, введенным против кремлевского режима за войну против Украины.