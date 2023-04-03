Кошич також засудив "угорських лівих" та західні держави загалом – за надсилання все потужнішої зброї Україні, яка бореться за незалежність.

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Чим більше країн втягується у війну в Україні, тим швидше ми рухаємося до світової війни. А якщо буде світова війна, то це буде ядерна війна,

– заявив угорський політик.

На його думку, найсильнішою політичною відповіддю, яку Угорщина може дати на політико-економічний тиск, стала резолюція, ухвалена нещодавно їхнім парламентом.

Цікаво! Більшість резолюції присвячена критиці санкційної політики ЄС й угорської опозиції, хоча там є згадки про засудження Росії та право України на самооборону.

Позиція Угорщини у війні Росії проти України

Угорщина переконана, що постачання зброї Україні та санкції не стали тими заходами, які допомогли призвести до миру. Угорські офіційні особи також неодноразово заявляли, що для розв'язання війни в Україні необхідні переговори між Байденом і Путіним.

Лиш нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що лідери країн Євросоюзу близькі до обговорення відправлення миротворчих сил до України. Однак він не уточнив, хто саме і на якому рівні веде ці переговори. Крім цього, Орбан обурився, що тепер в Україну надсилають все більше і більше важкої зброї.

Тим часом Росія, яку так захищає Угорщина, зарахувала Будапешт до списку "недружніх" країн, адже країна долучилася до антиросійських санкцій, введених проти кремлівського режиму за війну проти України.