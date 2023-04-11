Сийярто посетил Москву через несколько недель после того, как он побывал в Минске. Журналист 24 Канала проанализировал поездку венгерского министра иностранных дел в Кремль

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Сийярто пугает холодной зимой

Венгрия, являющаяся членом ЕС, пытается усиливать свои связи с российским агрессором, несмотря на санкции того же Евросоюза. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 11 апреля снова приехал в Москву.

Там он провел переговоры по сотрудничеству с Россией в области энергетики. Об этом Петер Сийярто похвастался в своем фейсбуке.

Важно! Венгрия – единственная страна ЕС, делегация которой приезжала в Москву для торговых переговоров с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В своем сообщении перед визитом в Москву Петер Сийярто заявил, что, оказывается, пережить эту зиму без российского газа Европе удалось исключительно из-за теплой погоды.

Однако, говорит Сийярто, из-за радикального роста спроса на энергию в перезапускаемой экономике Китая и чрезвычайно медленных темпов развития европейской энергетической инфраструктуры – настоящей проблемой будет следующая зима.

А значит, единственный вывод, к которому пришло венгерское руководство – это то, что нужно больше покупать газа, нефти и ядерного топлива именно у России. О чем Сийярто и поехал договариваться.

Безопасность энергоснабжения Венгрии нуждается в бесперебойном транспорте газа, транспортировке нефти и транспортировке ядерного топлива. Чтобы выполнить эти три условия, венгерско-российское энергетическое сотрудничество должно быть бесперебойным. Это вопрос не политического вкуса, а физики,

– сказал глава МИД Венгрии.

Соответственно министр иностранных дел Венгрии Сийярто и поехал сегодня в Москву, где проведет встречи с российским вице-премьер-министром по вопросам энергетики Александром Новаком, а также с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

Как Сийярто манипулирует на теме транзита нефти через Украину

Здесь, конечно, стоит напомнить, что это уже далеко не первый визит венгерского министра в Москву после полномасштабной агрессии России против Украины.

Ранее Сийярто уже посещал российскую столицу, где обсуждал поставки газа для Венгрии. Кроме того, следует напомнить, что недавно министр иностранных дел Венгрии посетил и Минск.

Перед этим он заявил, что едет в белорусскую столицу, чтобы якобы "говорить о мире" в Украине, и сразу отметил, что "готов к критике" такого визита. Однако как-то раз критика не остановила венгров и дальше заигрывать с Москвой.

В частности, венгерское издание "Магьяр Ханг" пишет, что во время визита Сийярто в Москву политик договорился о продолжении поставок газа и нефти с "Газпромом".

Там он заверил, что "Россия и сотрудничество с ней будут оставаться решающими для энергетической безопасности Венгрии".

По его словам, согласно договоренности, Будапешт сможет закупать больше газа, чем предусмотрено долгосрочным контрактом в случае необходимости.

Второе соглашение заключается в возможности рассрочки для Венгрии при оплате за российский газ. Также Сийярто добавил, что была достигнута договоренность о поставки нефти через украинско-венгерскую границу.

Ну и здесь Сийярто снова использовал манипуляцию, отметив, что таким образом он просто помог сохранить транзит через Украину, чтобы Киев продолжал получать деньги от Венгрии.

Ужесточение введенных санкций может больше ослабить Россию

И такое поведение конечно возмутительно, но все же следует понимать, что оно было бы невозможно, если бы так не решил ЕС и просто ввел расширенные санкции против России, которые не позволяли бы подобное сотрудничество.

Однако даже в Минфине США сегодня добавили, что ужесточение введенных ранее санкций против России может быть эффективнее введения новых экономических ограничений.

Если вы хотите и дальше делать санкции более эффективными, то необязательно добавлять новые. Иногда несущественная санкция, которую вы бы добавили, менее важна, чем усиление того, что вы уже применяете. США изучают, как можно усилить действующие санкции против России и закрыть возможности их обхода. Именно такие меры должны быть эффективнее новых ограничений,

– заявил заместитель министра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо.

Кроме того, по словам замминистра финансов США, в любых ограничениях появляются пробелы и нужно это прекращать.

Но санкции доказали свою эффективность, поскольку Москве приходится покупать технологии военной техники у менее надежных поставщиков. Кроме того, в России снизились доходы от продажи энергоресурсов.

Поэтому нужно просто продолжать давить на эти болезненные места.