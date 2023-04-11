Во вторник, 11 апреля, Сийярто в своих социальных сетях сообщил, что находится в Москве. В то же время, в его сообщении продвигаются российские нарративы о том, что Европа якобы "не выдержит потенциальный энергетический кризис".

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"Не политика, а физика"

Как пишет глава министерства иностранных дел Венгрии, нынешнюю зиму Европа пережила исключительно "из-за экстремальной легкости в условиях энергоснабжения". Однако уже в следующем году ситуация якобы может не быть столь благоприятной.

К тому же Международное энергетическое агентство "предупреждает", что, "из-за кардинально растущего спроса на энергию перезапуск китайской экономики и чрезвычайно медленных темпов развития европейской энергетической инфраструктуры реальная сложность будет следующей зимой".

Словом, проще говоря, таким образом Сийярто, очевидно, хотел сказать, что приехал в Москву, чтобы усиливать энергетическую зависимость Венгрии от России. И происходит это в то время, когда Запад думает, как изолировать государство-террориста.

Безопасность энергоснабжения Венгрии нуждается в бесперебойном транспорте газа, транспортировке нефти и транспортировке ядерного топлива. Чтобы выполнить эти три условия, венгерско-российское энергетическое сотрудничество должно быть бесперебойным,

– написал чиновник.

Он добавил, что энергетический вопрос – это вопрос "не политического вкуса, а физики". Однако следует сказать, что Сийярто, используя такие формулировки, фактически манипулирует. По сути, он пытается "физикой" и "энергетикой" оправдать тот факт, что его страна будет сотрудничать с Кремлем в то время, когда российские оккупанты осуществляют геноцид в Украине.

Обратите внимание! Встретится в Москве глава МИД Венгрии сначала с вице-премьер-министром по вопросам энергетики России (Александром Новаком), а затем с генеральным директором "Росатома" (Алексеем Лихачевым).

Поездки Сийярто в Россию и Белорусь

Глава министерства иностранных дел Венгрии посещал Москву в июле 2022г. Тогда он встретился с верным псом Путина Лавровым, который к тому же является главой МИД России, чтобы обсудить энергетические вопросы. От имени "всего Будапешт" просил тогда Сийярто:

обеспечить энергоснабжение Венгрии;

способствовать "миру и безопасности" в регионе.

Кроме того, прокремлевский политик был в Минске, что является столицей Беларуси, в феврале уже в этом году. Туда он прилетел, чтобы "поговорить о мире в Украине".