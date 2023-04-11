У вівторок, 11 квітня, Сійярто у своїх соціальних мережах повідомив, що перебуває в Москві. Водночас в його дописі просуваються російські наративи про те, що Європа начебто "не витримає потенційну енергетичну кризу".

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"Не політика, а фізика"

Як пише очільник міністерства закордонних справ Угорщини, цьогорічну зиму Європа пережила винятково "через екстремальну легкість в умовах енергопостачання". Проте уже наступного року ситуація начебто може не бути настільки сприятливою.

До того ж Міжнародне енергетичне агентство "попереджає", що, мовляв, "через кардинально зростаючий попит на енергію перезапуск китайської економіки та надзвичайно повільні темпи розвитку європейської енергетичної інфраструктури реальна складність буде наступної зими".

Словом, простіше кажучи, у такий спосіб Сійярто, очевидно, хотів сказати, що приїхав у Москву, аби посилювати енергетичну залежність Угорщини від Росії. І відбувається це в той час, коли Захід думає, як ізолювати державу-терористку.

Безпека енергопостачання Угорщини потребує безперебійного транспорту газу, транспортування нафти та транспортування ядерного палива. Щоб виконати ці три умови, угорсько-російська енергетична співпраця має бути безперебійною,

– написав посадовець.

Він додав, що енергетичне питання – це питання "не політичного смаку, а фізики". Однак варто сказати, що Сійярто, використовуючи такі формулювання, фактично маніпулює. Власне, він намагається "фізикою" і "енергетикою" виправдати той факт, що його країна співпрацюватиме з Кремлем у той час, коли російські окупанти здійснюють геноцид в Україні.

Зверніть увагу! Зустрінеться у Москві глава МЗС Угорщини спершу з віцепрем'єр-міністром з питань енергетики Росії (Олександром Новаком), а потім з генеральним директором "Росатому" (Олексієм Ліхачовим).

Поїздки Сійярто в Росію і Білорусь

Очільник міністерства закордонних справ Угорщини відвідував Москву в липні 2022 року. Тоді він зустрівся з вірним псом Путіна Лавровим, який до того ж є главою МЗС Росії, аби "обговорити енергетичні питання". Від імені "всього Будапешт" просив тоді Сійярто:

забезпечити енергопостачання Угорщини;

сприяти "миру та безпеці" в регіоні.

Окрім того, прокремлівський політик був у Мінську, що є столицею Білорусі, в лютому уже цього року. Туди він прилетів, аби "поговорити про мир в Україні".