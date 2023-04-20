При этом название мероприятия и основной баннер, находившийся за спиной спикеров, вызвали диссонанс. Все из-за границ Венгрии, изображенные на нем, пишет 24 Канал.

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Что не так с баннером

Так, на баннере мероприятия были изображены границы не только современного государства, но и конца Первой мировой войны. Более ста лет назад, до Трианонского мирного договора, так называемая "Великая Венгрия" была значительно больше современной страны.

В частности, после подписания договора в 1920 году "Великая Венгрия" потеряла земли, которые сегодня входят не только в Украину, но и в Австрию, Словакию, Румынию, Хорватию и Сербию.

Пользователи сети возмутились картой

Такое изображение на баннере вызвало волну негодования в сети. На это обратил внимание и румынский евродепутат Влад Георге. Он отрицательно оценил решение организаторов мероприятия. В частности, в своем сообщении в твиттере он подчеркнул, что этим Венгрия, которая является государством-членом Евросоюза, подрывает суверенитет Румынии, другой страны-члена ЕС.

Это отвратительно и возмутительно!

– написал он.

Отметим, что в комментариях к сообщению политику напомнили, что, кроме Румынии, Венгрия "подрывает суверенитет" и других государств.

Другой пользователь твиттера пошел дальше и назвал за такие поступки Венгрию "нацистским государством". Более того, его интересовало, почему при этом страна остается членом НАТО и Европейского союза.



Пользователей сети возмутила карта Венгрии / Скриншот