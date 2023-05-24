Также венгерский премьер-министр считает, что в войне Украины не победить, и еще раз призвал прекратить огонь – то есть фактически предложил Украине капитулировать. Кроме того, он еще раз повторил нарративы Кремля и назвал войну в Украине "кофликтом" между Россией и США.

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Блокировка Венгрией финансового транша от ЕС

Недавно министр иностранных дел Петр Сийярто объявил, что Венгрия и дальше будет блокировать финансовую помощь Украине от Евросоюза. Кроме того, страна также не намерена поддерживать дальнейшие санкции против России.

Это решение в Венгрии объяснили тем, что Украина внесла один из крупнейших банков страны, OTP Bank, в список международных спонсоров войны и ввела против него санкции. OTP Bank работает и в Украине, и в России, хотя в самом банке и утверждают, что продать российскую долю просто не могут из-за перезидентского указа, и публично поддержали Украину в войне. Но, несмотря на это, OTP Bank все же фактически признает квазиреспублики на Востоке и оказался в списке спонсоров войны не просто так.

Это вопрос принципов. Если такая страна как Украина хочет получить вашу финансовую поддержку, если вам нужны наши деньги, пожалуйста, уважайте нас и не налагайте санкций на наши компании,

– заявил Виктор Орбан.

Но позиция Орбана вносит все большый раздор между Венгрией и Европейским Союзом. Члены альянса уже давно критикуют премьер-министра за более чем десятилетнюю консолидацию власти и тесные связи с Кремлем.

"Я разочарован, вернее, раздражен поведением наших венгерских друзей", – сказал журналистам Борис Писториус, министр обороны Германии, после встречи в Брюсселе.

Какая позиция Венгрии относительно войны в Украине