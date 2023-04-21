Виктор Орбан регулярно "выдает" заявления, которые должны порадовать страну-террориста. В частности, он назвал Украину "в финансовом отношении – несуществующей страной". В то же время эксперты прогнозируют, что успешность Украины будет менять риторику Орбана.

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Теперь после заявления Столтенберга Орбан репостнул публикацию из СМИ и прокомментировал ее словом "Что?".

Детали заявления Столтенберга

Столтенберг 20 апреля посетил Киев. Находясь в украинской столице, генсек НАТО сделал ряд заявлений. В частности, отметил, что все страны НАТО согласились с тем, что Украина войдет в Альянс.

Мы обсуждали как вопросы членства, так и гарантии безопасности с президентом Зеленским. И конечно, Украине нужна безопасность, потому что никто не может сказать, когда и как закончится эта война. Но мы знаем, что когда наступит конец войны, мы должны обеспечить, чтобы это не повторилось снова,

– подчеркнул Столтенберг.

Он подчеркнул, что весь цивилизованный мир сосредоточен над тем, чтобы Украина победила. НАТО будет поддерживать Украину.