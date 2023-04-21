Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после визита в Украину, который состоялся 20 апреля.

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Столтенберг заявил, что все члены НАТО согласились с тем, что Украина станет членом НАТО.

Мы обсуждали как вопросы членства, так и гарантии безопасности с президентом Зеленским. И, конечно, Украине нужна безопасность, потому что никто не может сказать, когда и как закончится эта война. Но мы знаем, что когда наступит конец войны, мы должны обеспечить, чтобы это не повторилось снова,

– сказал Столтенберг перед началом встречи в формате "Рамштайн" в Германии 21 апреля.

По его словам, основное внимание сейчас сосредоточено на том, чтобы президент России Владимир Путин не победил в войне, чтобы Украина победила. Потому что без суверенной независимой Украины нет смысла обсуждать вопросы членства.

Вопросы поставки самолетов

Столтенберг заявил, что нужно продолжать обсуждать поставки реактивных самолетов, которые также поступают от союзников в Украину. Следует продолжать обсуждать конкретные платформы. Но так же важно, как и обсуждение новых платформ, обеспечить, чтобы все уже имеющиеся в Украине платформы работали и работали так, как надо.

То есть нам нужны запчасти, топливо, техническое обслуживание и все обеспечение, чтобы гарантировать, что все имеющиеся там системы дают тот эффект, который они должны давать. Поэтому мы обсуждаем не только новые системы, но и то, как обеспечить функционирование существующих систем,

– объяснил генсек НАТО.

Столтенберг также сказал, что НАТО рассматривает возможность, какой из всех типов самолетов Альянс может передать Украине. В частности, Польша поставила самолеты-истребители MIG-29, напомнил Генсек.

Он добавил, что НАТО будет поддерживать Украину в будущем, чтобы помочь построить "лучшее и светлое будущее для украинского народа".

Ранее член Атлантического Совета, глава ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк предположил, что раньше 4 апреля 2024 года, на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне, Украина не сможет, к сожалению, вступить в НАТО, даже если прекратится война.