Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після візиту до України, який відбувся 20 квітня.

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Столтенберг заявив, що всі члени НАТО погодилися, що Україна стане членом НАТО.

Ми обговорювали як питання членства, так і гарантії безпеки, з президентом Зеленським. І, звичайно, Україні потрібна безпека, тому що ніхто не може сказати, коли і як закінчиться ця війна. Але ми знаємо, що коли настане кінець війни, ми повинні забезпечити, щоб це не повторилося знову,

– сказав Столтенберг перед початком зустріч у форматі "Рамштайн" у Німеччині 21 квітня.

За його словами, основна увага зараз зосереджена на тому, щоб президент Росії Володимир Путін не переміг у війні, щоб Україна перемогла. Тому що без суверенної незалежної України немає сенсу обговорювати питання членства.

Питання постачання літаків

Столтенберг заявив, що потрібно продовжувати обговорювати постачання реактивних літаків, які також постачаються союзниками в Україну. Потрібно продовжувати обговорювати конкретні платформи. Але так само важливо, як і обговорення нових платформ, забезпечити, щоб усі платформи, які вже є в Україні, працювали і працювали так, як треба.

Тобто нам потрібні запчастини, паливо, технічне обслуговування і все забезпечення, щоб гарантувати, що всі системи, які там є, дають той ефект, який вони повинні давати. Тому ми обговорюємо не лише нові системи, але й те, як забезпечити функціонування існуючих систем,

– пояснив Генсек НАТО.

Столтенберг також сказав, що НАТО розглядає можливість, які з усіх типів літаків Альянс може передати Україні. Зокрема, Польща поставила літаки-винищувачі MIG 29, нагадав Генсек.

Він додав, що НАТО буде підтримувати Україну в майбутньому, щоб допомогти побудувати "краще і світле майбутнє для українського народу".

Раніше член Атлантичної ради, голова ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк припустив, що швидше, ніж 4 квітня 2024 року на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні, Україна не зможе, на жаль, вступити до НАТО, навіть якщо припиниться війна.