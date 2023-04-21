Про це перед зустріччю "Рамштайн" повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг. До слова, напередодні він відвідав Київ та зустрівся з українським лідером.

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Союзники НАТО погодились на членство України

Президент Зеленський і я обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі в липні. Я запросив його взяти участь у зустрічі, і я радий, що він прийняв запрошення та візьме участь у саміті НАТО в Вільнюсі,

– сказав Столтенберг.

Варто додати, що Україна висунула умову щодо участі президента Зеленського у саміті. Наша держава вимагає конкретних кроків щодо членства у НАТО.

Генсек НАТО запевнив, що майбутнє України – у євроатлантичній родині. За його словами, усі союзники НАТО погодилися, що Україна стане членом НАТО.

"Але головний фокус зараз, звісно, на тому, як гарантувати, щоб Україна здобула перевагу (у війні – 24 Канал). Наша підтримка допомагає Україні рухатися до євроатлантичної інтеграції, наша допомога дозволяє їм зробити це можливим", – підкреслив Столтенберг.

Крім того, генсек повідомив, що після того, як Польща та Словаччина передали Україні МіГи, триває дискусія про надання нашій державі інших видів авіації.

Німеччина дала прогноз щодо вступу України в НАТО

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що зараз не найкращий час для НАТО ухвалювати рішення щодо членства України. За його словами, основною перешкодою є повномасштабна війна.

"Двері прочинені на трішки, але зараз не час вирішувати це питання", – заявив глава Міноборони.

Пісторіус додав, що НАТО має "ретельно" зважувати будь-який крок до включення України в Альянс. Країни-члени, на його думку, повинні ухвалювати такі рішення з холодною головою і гарячим серцем, а не навпаки.

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