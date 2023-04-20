Відповідну заяву Столтенберг зробив під час брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Києві, пише 24 Канал. За його словами, країни НАТО продовжать посилювати Збройні Сили України.
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Столтенберг обіцяє підтримку України на шляху в НАТО
Столтенберг запевнив, що НАТО допоможе Україні стати частиною Альянсу.
"Україна по праву має знайти місце в євроатлантичній родині й місце України по праву в НАТО. З нашою підтримкою ми зробимо це можливим", – сказав генсек НАТО.
Столтенберг повідомив, що обговорив із Зеленським багаторічну підтримку, що допоможе Україні перейти з радянського озброєння на сучасне західне.
"Це є свідченням довгострокової відданості НАТО Україні. НАТО стоїть з вами сьогодні, завтра і буде стояти стільки, скільки потрібно", – додав він.
Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11 – 12 липня. Генсек очікує, що на саміті у Вільнюсі члени НАТО підтвердять довгострокову підтримку України.
Крім того, він повідомив, що Зеленський порушив питання членства України в НАТО та гарантій безпеки.
Це буде дуже важливим елементом порядку денного на цій зустрічі. І НАТО готується до цього на саміті у Вільнюсі. Україна обирає своє майбутнє у євроатлантичній родині. Майбутнє України в НАТО і всі члени Альянсу з цим згодні,
– сказав Столтенберг.
Водночас він підкреслив, що наразі головна увага прикута до військової підтримки України, щоб наша країна змогла вистояти у боротьбі з російським агресором.
Що відомо про вступ України до НАТО
- Раніше ЗМІ повідомляли, що США, Німеччина та Угорщина проти того, аби запропонувати Києву більш глибокі зв'язки з НАТО. Ці країни не схвалюють польську та балтійську підтримку вступу України до Альянсу.
- Таку позицію аргументують тим, що у Заходу є певні розбіжності щодо післявоєнного статусу Києва. Водночас Столтенберг наголошував, що Україна зможе вступити до Альянсу тільки після перемоги у війні з Росією.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що питання Плану дій щодо членства в НАТО знято з порядку денного. За його словами, Україна вже подала заявку.