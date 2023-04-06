Так, США протидіють спробам надати Україні "дорожню карту" до членства в НАТО на липневому саміті альянсу. Таку позицію аргументують тим, що у Заходу є певні розбіжності щодо післявоєнного статусу Києва.

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Посадовці сперечаються

Джерела видання стверджують, що ці "розбіжності" були чітко озвучені на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі. Один західний чиновник сказав, що в союзників попереду "кілька тижнів напружених переговорів", перш ніж вони досягнуть політичного результату.

У березні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг представив державам-членам документ із пропозиціями, у якому викладено "практичні та політичні" пропозиції для Києва. Документ також включав пропозицію щодо нової декларації про відносини України з НАТО на основі заяви 2008 року.

Дипломати, які брали участь у переговорах цього тижня, сказали, що серед міністрів закордонних справ у Брюсселі відбулися серйозні дебати щодо того, що варто запропонувати Україні.

Водночас усі член Альянсу погоджуються, що членство України в НАТО не є короткостроковим варіантом і не може серйозно обговорюватись, поки триває повномасштабна війна.

Все більше чиновників підтримують "політичний шлях" України до НАТО

За словами двох людей, які були присутні на переговорах, дедалі більше людей підтримує пропозицію Україні "політичного шляху" до вступу на саміті у Вільнюсі. Деякі посадовці вважають, що такий варіант зміцнив би зв'язки між брюссельським альянсом і Києвом.

Натомість США виступають проти цієї пропозиції та закликають союзників зосередитися на короткостроковій військовій, фінансовій і гуманітарній допомозі Україні, щоб допомогти їй відбити повномасштабне вторгнення Росії.

За інформацією видання, у Вашингтоні стурбовані тим, що поглиблення зв'язків під час війни може "підживити" наратив російського диктатора Володимира Путіна про "війну" НАТО і Росії та що Москва може піти на ескалацію, зокрема розгорнути ядерну зброю.