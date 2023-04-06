США противодействуют попыткам предоставить Украине "дорожную карту" к членству в НАТО на июльском саммите альянса. Такую позицию аргументируют тем, что у Запада есть определенные разногласия по послевоенному статусу Киева.

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Чиновники спорят

Источники издания утверждают, что эти "разногласия" были четко озвучены на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. Один западный чиновник сказал, что у союзников впереди "несколько недель напряженных переговоров", прежде чем они достигнут политического результата.

В марте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представил государствам-членам документ с предложениями, в котором изложены "практические и политические" предложения для Киева. Документ также включал предложение о новой декларации об отношениях Украины с НАТО на основе заявления 2008 года.

Дипломаты, участвовавшие в переговорах на этой неделе, сказали, что среди министров иностранных дел в Брюсселе состоялись серьезные дебаты по поводу того, что стоит предложить Украине.

В то же время, все члены Альянса соглашаются, что членство Украины в НАТО не является краткосрочным вариантом и не может серьезно обсуждаться, пока идет полномасштабная война.

Все больше чиновников поддерживают "политический путь" Украины в НАТО

По словам двух людей, присутствовавших на переговорах, все больше людей поддерживает предложение Украины "политического пути" к вступлению на саммите в Вильнюсе. Некоторые чиновники считают, что такой вариант укрепил бы связи между брюссельским альянсом и Киевом.

США выступают против этого предложения и призывают союзников сосредоточиться на краткосрочной военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, чтобы помочь ей отразить полномасштабное вторжение России.

По информации издания, в Вашингтоне обеспокоены тем, что углубление связей во время войны может "подживить" нарратив российского диктатора Владимира Путина о "войне" НАТО и России и Москва может пойти на эскалацию, в частности развернуть ядерное оружие.