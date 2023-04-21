Об этом перед встречей "Рамштайна" сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. К слову, накануне он посетил Киев и встретился с украинским лидером.

Смотрите также Новая глава в отношениях Украина – НАТО: Столтенберг и Зеленский встретились в Киеве

Союзники НАТО согласились на членство Украины

Президент Зеленский и я обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе в июле. Я пригласил его принять участие во встрече, и я рад, что он согласился и примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе,

– сказал Столтенберг.

Стоит добавить, что Украина выдвинула условие участия президента Зеленского в саммите. Наше государство требует конкретных шагов по членству в НАТО.

Генсек НАТО заверил, что будущее Украины – в евроатлантической семье. По его словам, все союзники НАТО согласились с тем, что Украина станет членом НАТО.

"Но главный фокус сейчас, конечно, на том, как гарантировать, чтобы Украина получила преимущество (в войне – 24 Канал). Наша поддержка помогает Украине двигаться к евроатлантической интеграции, наша помощь позволяет сделать это возможным", – подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, генсек сообщил, что после того как Польша и Словакия передали Украине МиГи, идет дискуссия о предоставлении нашему государству других видов авиации.

Германия дала прогноз о вступлении Украины в НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сейчас не лучшее время для НАТО принимать решение о членстве Украины. По его словам, основным препятствием является полномасштабная война.

"Двери приоткрыты, но сейчас не время решать этот вопрос", – заявил глава Минобороны.

Писториус добавил, что НАТО должно "тщательно" взвешивать любой шаг насчет включения Украины в Альянс. Страны-члены, по его мнению, должны принимать такие решения с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот.

Столтенберг посетил Киев: главное