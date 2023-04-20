Наш президент поприветствовал в столице Столтенберга. Зеленский считает, что этот визит очень много значит для Украины.

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Зеленский встретился со Столтенбергом

По словам президента, визит Йенса Столтенберга – первый за время полномасштабной войны – трактуется как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной – главу амбициозных решений.

Важно! Это первый визит Йенса Столтенберга в Украину после начала полномасштабного вторжения России.

Зеленский рассказал, что они обсудили со Столтенбергом 4 основных вопроса:

Первый – "Рамштайн", заседание, которое состоится завтра. Прежде всего, это касается вооруженной поддержки наших активных действий.

– "Рамштайн", заседание, которое состоится завтра. Прежде всего, это касается вооруженной поддержки наших активных действий. Второй – Зеленский обратился к генеральному секретарю с просьбой помочь Украине преодолеть сдержанность партнеров по поставкам дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии, бронетехники.

– Зеленский обратился к генеральному секретарю с просьбой помочь Украине преодолеть сдержанность партнеров по поставкам дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии, бронетехники. Третий – это Вильнюсский саммит НАТО, который может стать историческим.

Благодарен за приглашение посетить Саммит, но важно – чтобы и Украина получила соответствующее приглашение,

– отметил президент.

Четвертый – гарантии безопасности для Украины, для украинцев на пути в НАТО. По словам Зеленского, безопасность уже нужна. И как доказано историей, это нужно не только для нашего государства, но и для всего свободного мира.

"Спасибо за начало наших переговоров. Уверен, будем и дальше вместе утверждать мир в Украине, во всей Европе и мире", – добавил Зеленский.

Встреча Зеленского и Столтенберга: смотрите видео

Кроме того, глава Офиса Президента Андрей Ермак также поприветствовал Столтенберга в Киеве. Он заявил, что членство в НАТО – это главная гарантия безопасности для Украины и наша важная цель.

Визит Йенса Столтенберга является первым за время полномасштабной войны с Россией. Также он проходит в очень важный момент для нас,

– подчеркнул Ермак.

Встреча Зеленского, Столтенберга и Ермака / Фото Офис Президента

Что говорит Зеленский о вступлении Украины в НАТО

Наш лидер рассказал, что Украина сейчас ожидает шагов вперед, чтобы понять, что наша страна будет в НАТО.

"Мы об этом начали говорить с генеральным секретарем НАТО. Нам нужно нечто большее, чем тот формат отношений, в котором мы сегодня находимся. Мы хотим понимать, когда Украина будет в НАТО. Также хотим гарантии безопасности на этом пути. Мы не готовим альтернативу членству и не рассматриваем это как компромисс", – сказал президент.

Напомним, что недавно генсек НАТО сделал заявление о том, когда Украина присоединится к Североатлантическому альянсу. Йенс Столтенберг не назвал время, однако озвучил условие.