Про це в ефірі 24 Каналу розповів член Атлантичної ради, голова ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк. Він також назвав імовірні терміни вступу України до НАТО.

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Романюк переконаний, що цей візит Столтенберга був дипломатичним прощальним візитом чинного генерального секретаря НАТО, який пробув на цій посаді дві повні каденції, це максимально допустимий термін. До того ж він дещо затримався на посаді через війну Росії проти України.

Він, умовно кажучи, приїхав попрощатися з Президентом України, закінчуючи цю каденцію. Але вони ще зустрінуться, я гадаю, на Вільнюському саміті 11 – 12 липня цього року і будуть мати особисті розмови, але дипломатичний жест протоколу так вимагає,

– додав мовець.

Генсек підтримує Україну

Громадський діяч вважає візит генсека до Києва дуже вдалим. На пресконференції вдалося почути багато оптимістичних новин, які міг сказати від себе Столтенберг.

На жаль, не генеральний секретар НАТО не приймає ту чи іншу країну до НАТО. Приймають консенсусом всі 31 країна-член НАТО, які голосують. Є такі країни, які, на жаль, мають такі політичні кон'юнктури, як в Туреччині, яка поки що блокує вступ Швеції,

– зауважив Романюк.

Однак він вважає, що найближчими місяцями ці розбіжності будуть узгоджені, і Швеція набуде офіційного статусу члена НАТО.

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Коли Україна може вступити до НАТО

Важливо, що президент Зеленський заявив про те, що Україна не готує жодної альтернативи НАТО, Альянс не буде предметом торгів на гіпотетичних так званих мирних переговорах з Росією, наголосив Романюк.

Також Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг заявили, що Україна буде членом НАТО, питання лише в часі.

Зрозуміло, що швидше, ніж 4 квітня 2024 року на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні, Україна не зможе, на жаль, вступити до НАТО, навіть якщо припиниться війна,

– додав експерт.

Він має оптимістичне бачення, що "основний прорив України в НАТО" буде на Вашингтонському саміті наступного року в США під головуванням президента Джозефа Байдена. Якщо на той момент закінчиться гаряча фаза війни, з великою імовірністю можна сподіватися, що Україна вступить в НАТО квітні 2024 року.

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