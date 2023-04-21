Об этом в эфире 24 Канала рассказал член Атлантического совета, глава ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк. Он также назвал вероятные сроки вступления Украины в НАТО.
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Романюк убежден, что визит Столтенберга был дипломатическим прощальным визитом действующего генерального секретаря НАТО, который пробыл на этом посту две полные каденции, это максимально допустимый срок. К тому же он несколько задержался на должности из-за войны России против Украины.
Он, условно говоря, приехал попрощаться с Президентом Украины, заканчивая эту каденцию. Но они еще встретятся, я думаю, на Вильнюсском саммите 11 – 12 июля этого года и будут иметь личные разговоры, но дипломатический жест протокола так требует,
– добавил говорящий.
Генсек поддерживает Украину
Общественный деятель считает визит генсека в Киев очень удачным. На пресс-конференции удалось услышать много оптимистичных новостей, которые мог сказать от себя Столтенберг.
К сожалению, не генеральный секретарь НАТО не принимает ту или иную страну в НАТО. Принимают консенсусом все голосующие 31 страна-член НАТО. Есть такие страны, которые, к сожалению, имеют такие политические конъюнктуры, как в Турции, которая пока блокирует членство Швеции,
– заметил Романюк.
Однако он считает, что в ближайшие месяцы эти разногласия будут улажены, и Швеция приобретет официальный статус члена НАТО.
Романюк назвал возможную дату вступления Украины в НАТО: смотреть видео
Когда Украина может вступить в НАТО
Важно, что президент Зеленский заявил о том, что Украина не готовит никакую альтернативу НАТО, Альянс не будет предметом торгов на гипотетических так называемых мирных переговорах с Россией, подчеркнул Романюк.
Также Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг заявили, что Украина будет членом НАТО, вопрос только во времени.
Понятно, что быстрее 4 апреля 2024 года на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне Украина не сможет, к сожалению, вступить в НАТО, даже если прекратится война,
– добавил эксперт.
У него есть оптимистическое видение, что "основной прорыв Украины в НАТО" будет на Вашингтонском саммите в следующем году в США под председательством президента Джозефа Байдена. Если к этому моменту закончится горячая фаза войны, с большой вероятностью можно надеяться, что Украина вступит в НАТО в апреле 2024 года.
Визит Йенса Столтенберга в Киев: главное
- Визит генсека НАТО заранее не был анонсирован из соображений безопасности. Столтенберг прибыл в частности для обсуждение дальнейшей поддержки Киева.
- Столтенберг и Зеленский обсудили 4 основных вопроса, один из которых касается пути Украины в НАТО. Генсек также пригласил Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится 11 – 12 июля.
- Также европейский политик побывал в Буче и увидел последствия российского террора.