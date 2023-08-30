Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Захід має укласти "операцію" з президентом Росії Владіміром Путіним про нову архітектуру безпеки України, яка не повинна включати ні повернення Криму, ні членство в НАТО. До слова, Орбан робить скандальні заяви щодо України регулярно.

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Повернення Криму – "цілком нереалістичне"

На думку Орбана, Україна нібито приречена програти через те, що російські військові переважають українських за чисельністю.

Ми повинні укласти угоду з росіянами про нову безпекову архітектуру, щоб забезпечити безпеку і суверенітет України, але не членство в НАТО,

– сказав прем'єр-міністр Угорщини.

Орбан вважає, що повернути окупований Крим до повномасштабної війни було "цілком нереалістично". Він спробував сформувати найкращий шлях до миру. За його словами, це повернення до влади Дональда Трампа та припинення військової підтримки України.

Зазначимо, що він неодноразово намагався заблокувати допомогу ЄС, відмовлявся постачати зброю Києву та заявляв, що контрнаступ України приречений на провал.

Відповідь МЗС України на слова Орбана

Речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у відповідь на слова прем'єра Угорщини наголосив, що Україна не торгує своїми територіями та суверенітетом, передає 24 Канал.

Насправді ми вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію Росії. Навіть почали сумніватися в послідовній позиції угорського прем’єра,

– глузливо зазначив речник.

Також Олег Ніколенко сказав, що російське керівництво неодмінно понесе відповідальність за свої злочинні дії проти України.

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