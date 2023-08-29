Це була перша довга розмова президентів Угорщини та України, яка відбулася віч-на-віч, зізналася Каталіна Новак в інтерв'ю місцевому ЗМІ. Вона розповіла, що говорила із Зеленським про повернення миру в Україну.
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Немає іншого виходу
Каталіна Новак заявила, що цілком розуміє прагнення Зеленського повернути усі окуповані росіянами території, включно з Кримом.
Втім, додала президентка, вона однаково не вважає, що військовим шляхом вдасться досягти миру, тобто наполягає на мирних переговорах Зеленського і Путіна.
Ця війна триває півтора року, і я не бачу жодного військового рішення, яке призведе до миру, який можна буде підтримувати в довгостроковій перспективі. Саме тому треба сідати за стіл перемовин,
– наголосила Новак.
За словами політика, вона висловила цю думку на особистій зустрічі із главою України.
Під час її візиту до Києва для участі у "кримському" саміті лунали повітряні тривоги, і угорці довелося спускатися у бункер.
"Ми, народжені в мирі, навіть не уявляємо, що таке війна", – зазначила Новак. Усе, що асоціюється з війною, європейці вважали чимось минулим, і не уявляли, як вона може виявитися майбутнім. Втім, до Європи прийшла кривава реальність, зауважила президентка. Вона сказала, що ескалація може статися будь-якої миті, саме тому Угорщина наполягає на мирних перемовинах.
Ця війна не лише знищила життя українців, але й "принесла конфлікт у наші домівки". В інтересах угорського народу, щоб нашу країну не охопило це безжальне знищення. Тому ми твердо виступаємо за мир,
– наголосила Новак.
Угорщина і війна в Україні
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, угорський уряд просував прокремлівські наративи. Зокрема, прем'єр-міністр країни Віктор Орбан неодноразово дратував українців своїми промосковськими заявами на кшталт "Україна вже давно практично втратила свій суверенітет", у Києва "закінчилися засоби" для ведення війни та Захід нібито "воюватиме до останнього українського солдата". Крім того, Орбан заперечував той факт, що Путін є воєнним злочинцем.
- Водночас у Bloomberg вказують на різну позицію Новак та Орбана щодо війни в Україні. Президентка, за даними ЗМІ, підтримує формулу миру Зеленського, яка передбачає виведення окупаційних військ, а також розглядає повернення Криму в Україну.