Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Запад должен заключить "сделку" с президентом России Владимиром Путиным о новой архитектуре безопасности Украины, которая не должна включать ни возвращение Крыма, ни членство в НАТО. К слову, Орбан делает скандальные заявления в отношении Украины регулярно.

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Возвращение Крыма – "совершенно нереалистичное"

По мнению Орбана, Украина якобы обречена проиграть из-за того, что российские военные превосходят украинских по численности.

Мы должны заключить соглашение с россиянами о новой архитектуре безопасности, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет Украины, но не членство в НАТО,

– сказал премьер-министр Венгрии.

Орбан считает, что вернуть оккупированный Крым в полномасштабную войну было "совершенно нереалистично". Он попытался сформировать лучший путь к миру. По его словам, это возвращение к власти Дональда Трампа и прекращение военной поддержки Украины.

Отметим, что он неоднократно пытался заблокировать помощь ЕС, отказывался поставлять оружие Киеву и заявлял, что контрнаступление Украины обречено на провал.

Ответ МИД Украины на слова Орбана

Представитель министерства иностранных дел Олег Николенко в ответ на слова премьера Венгрии подчеркнул, что Украина не торгует своими территориями и суверенитетом, передает 24 Канал.

На самом деле, мы уже начали волноваться, что Виктор Орбан давно не призвал прекратить поставки оружия в Украину и узаконить агрессию России. Даже начали сомневаться в последовательной позиции венгерского премьера,

– насмешливо сказал спикер.

Также Олег Николенко сказал, что российское руководство обязательно понесет ответственность за свои преступные действия против Украины.

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