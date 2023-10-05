5 октября пока в испанской Гранаде проходили встречи европейских руководителей, Россия ударила по кафе-магазину в Харьковской области, убив пол сотни человек. За словами министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, эта трагедия в очередной раз показала, что Украина нуждается в усилении своего воздушного пространства, передает 24 Канал.
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Основной приоритет – это ПВО
Дипломат подчеркнул, что ключевой темой переговоров Зеленского с его европейскими коллегами была ПВО.
На фоне трагедии, произошедшей в Купянске, очередной террористической атаки и гибели наших граждан, ключевая тема – это ПВО, зенитки, тяжелые системы, антидроновое оружие, средства РЭБ – все, что позволит нам предотвращать подобные трагедии и подавить способность россиян бомбить наши мирные города и села,
– подчеркнул Кулеба.
По словам министра, у президента есть конкретные договоренности по ПВО. У Украины будет больше таких средств.
Зеленский в Гранаде: о чем удалось договориться
- По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, Зеленскому удалось достичь договоренностей, которые помогут усилить ПВО и ПРО Украины.
- Так, по результатам переговоров президента Украины и премьера Испании, наша страна получит шесть пусковых установок ЗРК Hawk. Также в пакет помощи от Испании войдут и другие средства ПВО, в том числе антидроновые ружья.
- Кроме того, Шольц на переговорах с Зеленским заявил, что Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.