Себто, поки Джо Байден пояснює американцям, чому для США, які за тисячі кілометрів, важлива перемога України, угорський прем'єр-міністр продовжує гнути свою лінію. Він запевняє, що підтримка нашої держави не зіграє на користь народові його країни.

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Орбан акцентує на інтересах угорців

Прем'єр-міністр запевняє, що інтереси України ніколи не будуть понад інтересами самої Угорщини. На його думку, неприпустимим є те, щоб це "когось зачепило".

Ми не приймаємо аргумент українця, який звучить так, що вони зараз жертвують собою заради нас. Це все не вірно. Українці зараз не жертвують собою заради Угорщини. Твердження, що українці зараз захищають європейську свободу, Європу чи Угорщину від Росії, не відповідає дійсності. Україна нас не захищає. Ми можемо захистити себе разом із НАТО. Наша безпека не забезпечується Україною,

– наголошує Орбан.

Ясна річ, що на цьому він не зупинився. За словами Орбана, нашій країні допомагають лише тому, що "коли люди в біді, ми повинні їм допомогти, якщо це не суперечить інтересам Угорщини".

Саме тому ми допомагаємо, а не тому, що це в наших інтересах. І це ясно! Допомога Україні не в інтересах народу Угорщини, а проста цивілізована поведінка, надання допомоги, якщо це не суперечить інтересам Угорщини,

– вкотре підкреслив він.

Звернімо увагу, що напередодні Віктор Орбан зустрічався з Владіміром Путіним під час форуму в Китаї. Він назвав повномасштабне вторгнення Росії "військовою операцією", а також бідкався, що санкції призупинили плани Угорщини розширити контракти з країною-агресоркою.

Цікаво, що глава адміністрації Орбана Гергей Гуйяш згодом спробував виправдатися за зустріч прем'єр-міністра з російським президентом. Він заявив, що глава уряду обговорив з Путіним мир і необхідність "покласти край російській агресії".

Правда, прозвучало це після критики посла США в Угорщині Девіда Прессмана у бік Орбана за те, що він "вирішив постояти поруч із людиною, чиї сили відповідальні за злочини проти людяності в Україні".