То есть, пока Джо Байден объясняет американцам, почему для США, которые за тысячи километров важна победа Украины, венгерский премьер-министр продолжает гнуть свою линию. Он уверяет, что поддержка нашего государства не сыграет в пользу народа его страны.

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Орбан акцентирует внимание на интересах венгров

Премьер-министр уверяет, что интересы Украины никогда не будут выше интересов самой Венгрии. По его мнению, недопустимо то, чтобы это "кого-то задело".

Мы не принимаем аргумент украинца, звучащий так, что они сейчас жертвуют собой ради нас. Это все не верно. Украинцы сейчас не жертвуют собой ради Венгрии. Утверждение, что украинцы сейчас защищают европейскую свободу, Европу или Венгрию от России, не соответствует действительности. Украина нас не ограждает. Мы можем защитить себя вместе с НАТО. Наша безопасность не обеспечивается Украиной,

– подчеркивает Орбан.

Понятно, что на этом он не остановился. По словам Орбана, нашей стране помогают только потому, что "когда люди в беде, мы должны им помочь, если это не противоречит интересам Венгрии".

Поэтому мы помогаем, а не потому, что это в наших интересах. И это ясно! Помощь Украине не в интересах народа Венгрии, а простое цивилизованное поведение, оказание помощи, если это не противоречит интересам Венгрии,

– в очередной раз подчеркнул он.

Обратите внимание, что накануне Виктор Орбан встречался с Владимиром Путиным во время форума в Китае. Он назвал полномасштабное вторжение России "военной операцией", а также сетовал, что санкции приостановили планы Венгрии расширить контракты со страной-агрессором.

Интересно, что глава администрации Орбана Гергей Гуйяш позже попытался оправдаться за встречу премьер-министра с российским президентом Он заявил, что глава правительства обсудил с Путиным мир и необходимость "положить конец российской агрессии".

Правда, прозвучало это после критики посла США в Венгрии Дэвида Прессмана в сторону Орбана за то, что он "решил постоять рядом с человеком, чьи силы ответственны за преступления против человечности в Украине".