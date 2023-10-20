Зустріч Орбана з російським диктатором Путіним у Китаї прокоментував глава МЗС України Дмитро Кулеба. Українського міністра попросили відреагувати на зустріч, під час якої Орбан потиснув руку Путіну.

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Орбан потиснув руку Путіну

Дмитро Кулеба висловив сподівання, що Орбан, який виступає проти санкцій щодо Росії, щонайменше продезінфікував руки після рукостискання з Путіним.

Сподіваюся, що він (Орбан – 24 Канал) принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання з Путіним,

– відповів міністр.

Путін вперше з початку повномасштабної війни в Україні зустрівся з лідером країни, яка є водночас членом ЄС і НАТО. Під час зустрічі Орбан назвав війну в Україні "воєнною операцією".

У Європі та США різко розкритикували Орбана

У Європі та США різко розкритикували Орбана за зустріч з Путіним і застерегли прем'єра Угорщини. Про реакцію країн Заходу, а також відповідь на критику офіційного Будапешта пише The Guardian.

Так, президент Чехії Петр Павел сказав, що Путін не зустрічається з європейськими лідерами з метою досягнення миру в Україні.

Як ми неодноразово пересвідчувалися, Путін не зустрічається з європейськими лідерами з метою досягнення миру в Україні. Миру можна досягти без будь-яких переговорів із його боку, просто припинивши атаки й вивівши свої війська з української території,

– сказав Павел.

Посол США в Будапешті Девід Прессман сказав, що Орбан вирішив стати поряд із людиною, чиї сили відповідальні за злочини проти людяності в Україні.

"У той час як Росія завдає ударів по українському цивільному населенню, Угорщина благає про бізнес-угоди", – заявив він.

Девід Прессман також сказав, що союзники по НАТО занепокоєні тим, що прем'єр-міністр Угорщини зустрівся з президентом Росії в той час, коли вона перебуває у стані війни проти України.

У відповідь глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що посол США не уповноважений визначати зовнішню політику Угорщини.

Будапешт "тішиться" критиці з боку Заходу

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач у відповідь на критику щодо зустрічі Орбана з Путіним сказав, що позиція Будапешта щодо Росії та війни проти України "від початку була чіткою" – "відкритий діалог зі сторонами, щоб знайти мирне розв'язання конфлікту".

Ковач поставив під сумнів "моральну перевагу" Заходу та сказав, що знаходить втіху в критиці з боку західних політиків.

"Я знаходжу певну потіху в тому, як ці політики злітаються, щоб критикувати угорський уряд і нашу відкриту зацікавленість у збереженні дипломатичних відносин з Росією, тоді як їхня моральна перевага є в кращому випадку фасадом", – заявив речник уряду Угорщини.