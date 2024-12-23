Впрочем, ситуация на фронте остается очень сложной, а россияне не скрывают намерения продвигаться вперед. Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала подробнее объяснил, почему "мирные инициативы", в частности от Орбана, сейчас лишены всякого смысла.

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Реально ли завершить горячую фазу войны в ближайшее время

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, будто, возможно прекратить огонь в Украине до Рождества. По его словам, он уже "договорился" с Владимиром Путина о временном прекращении огня на рождественский период, однако, украинская сторона от этого якобы отказалась.

Интересно, что даже российский диктатор опроверг эту версию Орбана, заявив, что он не согласится на перемирие. Впрочем, в последнее время действительно со всех уголков все чаще говорят о возможности остановки горячей фазы войны уже в ближайшее время.

Я не вижу, к сожалению, вообще перспектив для того, чтобы горячая фаза войны закончилась еще в этом году или в начале следующего. Для этого достаточно пообщаться с нашими военными, они очень удивленно на это реагируют. У них возникает вопрос, в полном ли уме те, кто сейчас говорит о завершении войны,

– отметил Игорь Рейтерович.

Политолог добавил, что именно военные прекрасно понимают и не понаслышке знают, что россиянам безразлично на свои трупы. Они просто идут по ним вперед, и пытаются на день захватить хоть клочок украинской земли. Очевидно, что останавливаться оккупанты не собираются.

"Очень мало перспектив не то что на завершение горячей фазы, а даже на перемирие. Тем более, когда вопросами перемирия занимается такой, извините, проходимец как Орбан. Он откровенный спекулянт, который разбрасывается ничем не подкрепленными заявлениями", – подчеркнул политолог.

Очевидно, что его заявление о якобы "отказе" Украины от рождественского перемирия является обычной попыткой дискредитировать украинскую сторону. Ведь ни одного официального письма или заявления от руководства Украины не было. К тому же Венгрия вряд ли смогла бы взять на себя роль гаранта, то есть соблюдения так называемого перемирия со стороны России.

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Более того, интересно и то, что Украина и Россия празднуют Рождество в разные дни – 25 декабря и 7 января соответственно. Даже такая формальность создает проблемы по "рождественскому перемирию", о котором твердит Орбан.