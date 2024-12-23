Втім ситуація на фронті залишається дуже складною, а росіяни не приховують наміру просуватися вперед. Політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу детальніше пояснив, чому "мирні ініціативи", зокрема від Орбана, зараз позбавлені всякого сенсу.

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Чи реально завершити гарячу фазу війни найближчим часом

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, буцімто, можливо припинити вогонь в Україні до Різдва. За його словами, він вже "домовився" з Владіміром Путіна про тимчасове припинення вогню на різдвяний період, однак, українська сторона від цього нібито відмовилась.

Цікаво, що навіть російський диктатор спростував цю версію Орбана, заявивши, що він не погодиться на перемир'я. Втім останнім часом справді з усіх куточків все частіше говорять про можливість зупинення гарячої фази війни вже найближчим часом.

Я не бачу, на жаль, узагалі перспектив для того, щоб гаряча фаза війни закінчилась ще цього року чи на початку наступного. Для цього достатньо поспілкуватися з нашими військовими, вони дуже здивовано на це реагують. У них виникає питання, чи сповна розуму ті, хто зараз говорить про завершення війни,

– зазначив Ігор Рейтерович.

Політолог додав, що саме військові чудово розуміють і не з чуток знають, що росіянам байдуже на свої трупи. Вони просто йдуть по них вперед, і намагаються на день захопити хоч клаптик української землі. Очевидно, що зупинятися окупанти не збираються.

"Дуже мало перспектив не те що на завершення гарячої фази, а навіть на перемир'я. Тим паче, коли питаннями перемир'я займається такий, вибачте, пройдисвіт як Орбан. Він відвертий спекулянт, який розкидається нічим не підкріпленими заявами", – наголосив політолог.

Очевидно, що його заява про нібито "відмову" України від різдвяного перемир'я є звичайною спробою дискредитувати українську сторону. Адже жодного офіційного листа чи заяви від керівництва України не було. До того ж Угорщина навряд чи змогла б взяти на себе роль гаранта, тобто дотримання так званого перемир'я з боку Росії.

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Ба більше, цікавим є й те, що Україна та Росія святкують Різдво у різні дні – 25 грудня та 7 січня відповідно. Навіть така формальність створює проблеми щодо "різдвяного перемир'я", про яке торочить Орбан.