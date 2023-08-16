Колишня міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, що прославилася запальними танцями з Путіним на власному весіллі, вирішила повернутися з "грязі в князі". Про це жінка розповіла пропагандистському виданню.

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Кнайсль залишає Росію

5 серпня австрійка ще веселилася на святі "Макушка літа", яке відбувалося у селі Петрушово, а тепер раптово заговорила про свій від'їзд. Жінка поспішила запевнити, що обожнює життя у російському селі. Їй близький цей світ. Він повертає Кнайсль у роки, коли вона була ще молодою дівчиною.

Бабусі, яблучка, літо, плавати в річці. Це хороше життя. Мені не потрібні Мальдіви або Сейшели. Це краще,

– мрійливо розійшлася жінка.

Однак так би мовити, хорошого потроху. Намагаючись виправдати свою втечу від "благодаті" російського деревенського життя, Кнайсль пояснила, що не проживає у Петрушово постійно. Вона лише орендує тут маленький сільський будиночок.

Зараз увесь світ знає, де мій будинок,

– уточнила ексглава МЗС Австрії.

Життя австрійки у Рязані

Ще нещодавно Кнайсль розповідала, що планує залишитися в Росії назавжди. Нагадаємо, що у 2017-2019 роках жінка була міністеркою закордонних справ Австрії. У 2018 вона вже витанцьовувала з Путіним на власному весіллі. У 2021 вона увійшла до ради директорів "Роснєфті". Однак у 2022 пішла звідти через страх санкцій. Тоді вона й розповіла, що покинула Австрію через нібито погрози та звинувачення у зв'язках з російською владою. Певний час вона проживала у Лівані. А згодом стало відомо, що колишня очільниця австрійського МЗС орендувала будинок на літо у Рязанській області.