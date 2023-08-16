Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая прославилась зажигательными танцами с Путиным на собственной свадьбе, решила вернуться из "грязи в князи". Об этом женщина рассказала пропагандистскому изданию.

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Кнайсль покидает Россию

5 августа австрийка еще веселилась на празднике "Макушка лета", который проходил в селе Петрушово, а теперь внезапно заговорила о своем отъезде. Женщина поспешила заверить, что обожает жизнь в российской деревне. Ей близок этот мир. Он возвращает Кнайсль в годы, когда она была молодой девушкой.

Бабушка, яблоко, лето, плавать в реке. Это хорошая жизнь. Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше,

– мечтательно разошлась женщина.

Однако так сказать, хорошего понемногу. Пытаясь оправдать свое бегство от "благодати" российской деревенской жизни, Кнайсль объяснила, что не проживает в Петрушово постоянно. Она только арендует здесь маленький деревенский домик.

Сейчас весь мир знает, где мой дом,

– уточнила экс-глава МИД Австрии.

Жизнь австрийки в Рязани

Еще недавно Кнайсль говорила, что планирует остаться в России навсегда. Напомним, что в 2017-2019 годах женщина была министром иностранных дел Австрии. В 2018 году она уже выплясывала с Путиным на собственной свадьбе. В 2021 году она вошла в совет директоров "Роснефти". Однако в 2022 году ушла оттуда из-за страха санкций. Тогда она и рассказала, что покинула Австрию из-за якобы угроз и обвинений в связях с российскими властями. Некоторое время она проживала в Ливане. А впоследствии с было известно, что бывшая глава австрийского МИД арендовала дом на лето в Рязанской области.