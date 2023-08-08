Во вторник, 8 августа, одно из российских СМИ сделало материал о празднике "Макушка лета", который проходил 5 августа в селе Петрушово Рязанской области. Немало внимания было посвящено "неожиданной гости" – бывшей главе министерства иностранных дел Австрии, решившей променять жизнь в Европе на выживание в "русской глубинке".

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Карин Кнайсль поселилась в России

Как пишут пропагандисты, Карин Кнайсль арендовала на лето в деревне дом. Что заставили ее пойти на такое решение, не очень понятно, поскольку Петрушово – богом забытое место. Там нет никаких памятников, дворцов или других каких-либо культурных объектов.

Более того, кремлевские пропагандисты сами признают, что властям района безразлично на этот населенный пункт: "Последние несколько лет стало гораздо хуже с благоустройством. Руководство Гиблицкого поселения, куда входит Петрушово, практически забыло о его существовании".

В то же время, российские информационные помойки уверяют, что в селе бывшая глава МИД Австрии ведет отнюдь не затворническую – то есть монашескую – жизнь, ведь уже познакомилась со многими жителями.

Когда она пришла ко мне, мы отправились в баню, – рассказала Дильбар Кладо (организатор праздника – 24 Канал) о встрече с Карин Кнайсль. – Когда она узнала, что у нас есть клуб, то сказала, что могла бы прочесть там лекцию.

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Отметим напоследок, что незадолго после того, как Карин Кнайсль покинула пост министерства иностранных дел, она покинула страну из-за якобы постоянных угроз и фактического запрета на работу в Австрии. Собственно, некоторое время она жила в Ливане и в 2021 году ее выдвинули в качестве кандидата на должность в совет директора компании "Роснефть".