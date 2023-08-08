У вівторок, 8 серпня, одне з російських ЗМІ зробило матеріал про свято "Макушка літа", яке відбувалось 5 серпня в селі Петрушово, що в Рязанській області. Чимало уваги було присвячено "неочікуваній гості" – колишній очільниці міністерства закордонних справ Австрії, що вирішила проміняти життя в Європі на виживання в "руской глубінке".

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Карін Кнайсль поселилась в Росії

Як пишуть пропагандисти, Карін Кнайсль орендувала на літо в селі будинок. Що змусили її піти на таке рішення, не дуже зрозуміло, оскільки Петрушово – це богом забуте місце. Там немає ніяких пам'ятників, палаців чи інших бодай якихось культурних об'єктів.

Ба більше, кремлівські пропагандисти самі визнають, що владі району байдуже на цей населений пункт: "Останні кілька років стало набагато гірше з доброустроєм. Керівництво Гиблицького поселення, куди входить Петрушово, практично забуло про його існування".

Водночас російські інформаційні помийки запевняють, що у селі колишня глава МЗС Австрії веде аж ніяк не затворницьке – тобто чернецьке – життя, адже вже познайомилася з багатьма жителями.

Коли вона прийшла до мене, ми вирушили до лазні, – розповіла Дільбар Кладо (організаторка свята – 24 Канал) про зустріч із Карін Кнайсль. – Коли вона дізналася, що у нас є клуб, то сказала, що могла б прочитати там лекцію.

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Зазначимо наостанок, що незадовго після того, як Карін Кнайсль залишила посаду міністерки закордонних справ, вона покинула країну через нібито постійні погрози та фактичну заборону на роботу в Австрії. Власне, певний час вона жила в Лівані та у 2021 році її висунули як кандидатку на посаду в раду директора компанії "Роснефть".