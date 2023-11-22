Венгрия всячески препятствует Украине получить запланированную помощь. Об этом в издании Politico узнали из письма, которое Орбан направил главе Европейского совета Шарлю Мишелю, передает 24 Канал. Письмо, которое проанализировали журналисты, является недатированным, однако содержит печать офиса лидера Венгрии.

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О чем заявил Орбан

В письме, адресованном главе Евросовета Шарлю Мишелю, Виктор Орбан подчеркнул, что ни одно решение о финансировании Украины, открытии переговоров о вступлении в ЕС или дальнейших санкций против России сейчас не может быть принято.

По его словам, в первую очередь, должна состояться "стратегическая дискуссия" во время встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе в середине декабря.

Европейский Совет должен оценить выполнение и эффективность нашей текущей политики в отношении Украины, включая разные программы помощи. Европейский Совет также должен провести откровенную и открытую дискуссию по осуществлению стратегических целей ЕС в Украине,

– написал Орбан в письме.

Лидер Венгрии также задает вопрос, мол, почему Европа должна продолжать поддерживать Украину в то время, когда Соединенные Штаты, якобы, "могут быть не в состоянии продолжать финансирование из-за тупиковой ситуации по будущей поддержке".

Обратите внимание! Подобное заявление Виктора Орбана не совсем отвечает действительности. Дело в том, что Соединенные Штаты пока вообще не согласовали бюджет на 2024 год из-за ряда дискуссионных вопросов. Сейчас там приняли временный бюджет, где нет помощи ни Украине, ни Израилю. Однако вопрос о выделении помощи Украине должен быть рассмотрен после Дня благодарения, который в США празднуют 23 ноября.

Орбан добавил в письме, Европейский Союз должен прийти к общему решению по Украине.

"Европейский Совет не в состоянии принимать ключевые решения относительно предложенных гарантий безопасности или дополнительной финансовой поддержки для Украины, одобрять дальнейшее усиление режима санкций ЕС или согласовывать будущее процесса расширения, если не будет найден консенсус относительно нашей будущей стратегии в отношении Украины", – подчеркнул Орбан.

Что и почему может сделать Венгрия

Лидер Венгрии не заявил об этом прямо, однако, по его словам, понятно, что Будапешт может использовать свое право вето, чтобы заблокировать выплату запланированной помощи Украине в размере. 50 миллиардов евро.

Важно! В октябре 2023 года депутаты Европейского парламента поддержали резолюцию по пересмотру бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Она предусматривает создание для Украины специального фонда в размере 50 млрд евро.

Кроме того, Орбан угрожает заблокировать запланированную текущую военную помощь Украине 500 миллионов евро, а также начало официальных переговоров по присоединению Украины к Европейскому Союзу. Лидеры ЕС надеялись одобрить решение об этом на следующем заседании Европейского совета 14 и 15 декабря.

По словам одного дипломата ЕС, Орбан хочет остановить весь процесс принятия решений ЕС по Украине в рамках стратегии усиления давления на Европейскую комиссию с целью предоставления Венгрии 13 миллиардов евро.

Словакия официально остановила помощь Украине

Во вторник 22 ноября парламент Словакии утвердил правительство, сформированное премьер-министром Робертом Фицо. Кроме того, поддержал политическую программу, обещающую прекратить государственную военную помощь в Украине.

Стоит отметить, что с начала большой войны с Россией Украина получала от Словакии нужную помощь. В частности, предыдущие правительства страны передавали Киеву системы противовоздушной обороны, вертолеты, самоходные гаубицы, амуницию, горючее и т.д.

В программе правительства прописано, что Братислава "будет поддерживать мирные планы с предложениями по немедленному прекращению боевых действий в Украине и дипломатическому разрешению конфликта в соответствии с международным правом".