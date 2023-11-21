Военный эксперт Андрей Крамаров рассказал 24 Каналу, что страны, когда-то входившие в сферу влияния СССР, еще за первые 6 – 9 месяцев полномасштабной войны помогли нам очень сильно. В контексте предоставления советской техники они передали все, что могли еще в 2022 году.

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Как повлияет прекращение помощи

Украина действительно получила от Словакии много необходимого вооружения. Дальше идет работа по производству новых единиц, их поставке, но все это коммерческие контракты, которые продолжат выполнять. Понятно, что даже такая небольшая страна, как Словакия, могла бы предоставить нам, например, боеприпасы.

Для Украины важны даже тысяча снарядов. Но это значит, что нам нужно трансформироваться в новые реалии ведения войны, быть готовыми к тому, что безвозвратной помощи со временем может становиться меньше,

– заметил Андрей Крамаров.

Следовательно, нужно наращивать собственное производство, заключать надежные контракты на поставку вооружения и вести соответствующие дискуссии с более мощными партнерами, в частности Германией, США и Великобританией.

Военный эксперт объяснил, что будет означать прекращение помощи от Словакии: смотрите видео

Позиция Словакии по отношению к Украине