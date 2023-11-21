Військовий експерт Андрій Крамаров розповів 24 Каналу, що країни, які колись входили до сфери впливу СРСР, ще за перших 6 – 9 місяців повномасштабної війни допомогли нам дуже сильно. Відтак у контексті надання радянської техніки вони передали все, що могли ще у 2022 році.

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Як вплине припинення допомоги

Україна справді отримала від Словаччини багато необхідного озброєння. Далі триває робота щодо виробництва нових одиниць, їхнього постачання, але все це комерційні контракти, які продовжать виконувати. Зрозуміло, що навіть така невелика країна, як Словаччина могла б надати нам, наприклад, боєприпаси.

Для України важливими є навіть тисяча снарядів. Але це означає, що нам потрібно трансформуватися до нових реалій ведення війни, бути готовими до того, що безповоротної допомоги з часом може ставати менше,

– зауважив Андрій Крамаров.

Відтак треба нарощувати власне виробництво, укладати надійні контракти на постачання озброєння і вести відповідні дискусії з більш потужними партнерами, зокрема Німеччиною, США та Великою Британією.

Військовий експерт пояснив, що означатиме припинення допомоги від Словаччини: дивіться відео

Позиція Словаччини щодо України