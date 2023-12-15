Через кілька годин Орбан висунув умову для зняття вето – виплатити всі заморожені кошти для Угорщини. Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, чого чекати Україні від наступного голосування щодо виділення допомоги нашій державі.

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Чому Орбан не буде опиратися наступного голосування

Цього тижня Європейська комісія погодилася вивільнити 10 мільярдів євро з 30, які були заморожені через можливі проблеми з верховенством права та хабарництвом в Угорщині після змін у судовій системі країни.

Віктор Орбан зазначив, коли лідери ЄС знову зустрінуться на початку 2024 року, щоб розглянути пакет 50 мільярдів євро для України, Угорщина спочатку переконається, що вона отримає всі власні кошти.

Я переконаний, що історія з виділенням коштів Україні буде позитивно вирішена на початку січня. Буквально на кілька тижнів відтермінується. Орбану хоч трохи треба було зберегти обличчя і вигадати для себе якесь пояснення, чому рішення було проголосоване,

– наголосив політолог.

На його думку, ситуація з виділенням фінансової допомоги Україні буде набагато простішою, ніж було рішення про початок перемовин з Україною про вступ в ЄС.

Зауважте! Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Орбана. Глава МЗС запевнив, що, попри такі дії прем'єр-міністра Угорщини, гроші все ж будуть і це не варто піддавати сумнівам.

"Вето Угорщини при ухваленні рішення щодо виділення коштів у січні можна буде обійти. Хоча, я думаю, що Орбан не буде особливо опиратися. Він сказав таку ключову фразу, що йому треба побачити кращу та більш обґрунтовану пропозицію. Імовірно, до початку січня він її отримає. Також Угорщині ще розблокують гроші та процес виділення коштів Україні зрушить з місця, – підкреслив Ігор Рейтерович.

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