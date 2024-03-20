Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных украинских чиновников. В материале говорится, что министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в прошлом месяце заявил, что Украина развернула производство ракет с дальностью более 400 миль. Дальнейших подробностей Камышин не сообщал.
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По словам официальных лиц, также разрабатываются системы противовоздушной обороны и высокоточные ракеты, аналогичные американской высокомобильной артиллерийской ракетной системе (HIMARS),
– пишет издание.
В то же время украинские мощности еще далеки от производства высокотехнологичных систем, которые нужны Украине для полного отражения российских атак.
Директор Национальной ассоциации украинской оборонной промышленности Максим Полывяный убежден, что для освоения такого производства и его строительства, должны пройти десятилетия.
В 2024 году оборонное производство станет максимальным с 1991 года
Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина должна выйти и выйдет на максимальное украинское оборонное производство за все время независимости.
Президент поблагодарил "всех, кто работает ради этого, отдавая все собственные силы, и всем, кто реально помогает".
Помощь от Запада и результаты "Рамштайн"
- Министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал 20-е заседание "Рамштайн". Союзники предоставят Украине боеприпасы и ракеты к ПВО. Там в частности обсуждали процесс с F-16 и передачу дронов.
- Также партнеры предоставят "ПВО, чтобы защитить наши города, чтобы защитить наших воинов от российской авиации, которая сбрасывает КАБы на наши позиции". Для систем противовоздушной обороны будет больше ракет.
- Отдельное внимание на заседании уделили дронам. К дроновой коалиции присоединились новые страны, результатами этого объединения станут первые поставки дронов в Украину уже в марте.
- Европа готовится выделять больше средств на оборону. Там осознают, что сейчас есть самая большая угроза безопасности со времен Второй мировой войны.
- Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что Украина может остановить Путина. А Запад должен это обеспечить. Кроме того, чиновник отметил, что военная помощь Украине является инвестицией Запада в собственную безопасность.