Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на неназваних українських чиновників. У матеріалі йдеться, що міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін минулого місяця заявив, що Україна розгорнула виробництво ракет із дальністю понад 400 миль. Подальших подробиць Камишин не повідомляв.

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За словами офіційних осіб, також розробляються системи протиповітряної оборони та високоточні ракети, аналогічні американській високомобільній артилерійській ракетній системі (HIMARS),

– пише видання.

Водночас українські потужності ще далекі від виробництва високотехнологічних систем, які потрібні Україні для повного відбиття російських атак.

Директор Національної асоціації української оборонної промисловості Максим Поливʼяний переконаний, що для освоєння такого виробництва і його будівництва, мають пройти десятиліття.

У 2024 році оборонне виробництво стане максимальним з 1991 року

Володимир Зеленський заявив, що цього року Україна має вийти та вийде на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності.

Президент подякував "усім, хто працює заради цього, віддаючи всі власні сили, та всім, хто реально допомагає".

Допомога від Заходу та результати "Рамштайну"