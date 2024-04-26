НАТО и Евросоюз требуют от стран Европы, имеющих системы ПВО Patriot, выделить определенное их количество для Украины. Но в Министерстве обороны Испании утверждают, что это – единственное средство, которое может эффективно защитить их страну в случае ракетного удара.
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Причины отказа испанцев
Как сообщили в Минобороны, комплекс, который они отказываются передавать, развернули еще в 2013 году на границе Турции и Сирии. Вместо него они согласились передать определенное количество ракет для противовоздушной системы.
Министерство обороны Испании утверждает, что их вооруженные силы имеют недостаток определенных видов вооружений, среди которых и средства противоракетной обороны. Тем более, система Patriot доказала свою высокую эффективность в случае ракетной атаки на войне в Украине и Ближнем Востоке. Фактически, это – единственное средство, которое может надежно защитить от ракетной атаки.
Испания имеет три полностью укомплектованные комплексы Patriot, которые состоят из пусковых установок, радаров и пунктов управления. Их приобрели в Германии еще в 2004 и 2014 годах. Однако ракет к этим комплексам в резерве испанцев очень ограниченное количество, около 50 штук, ведь они очень дорогие. Поэтому партия ракет-перехватчиков, которую они согласились передать Украине, будет очень ограничена.
Как Украина "собирает" комплексы Patriot по миру
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, сколько систем Patriot потенциально может привлечь Украина. По состоянию на сейчас в Украине "на радаре" четыре батареи Patriot.
- Министр иностранных дел Украины также призывает западных союзников увеличить оборонную помощь, поскольку время мира в Европе прошло. В частности, Дмитрий Кулеба надеется на системы Patriot от США – хотя бы "одну запасную".
- Греция передаст Украине свой зенитный ракетный комплекс Patriot Pac 3 с "гарантиями" от США. Это оружие является одной из двух систем, которые развернуты в Афинах.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не может передать Украине системы ПВО Patriot, поскольку сама имеет только две батареи в наличии. В то же время, по его мнению, помочь в защите украинского неба могли бы страны Западной Европы.
- Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко также рассказал 24 Каналу, какие еще средства ПВО кроме Patriot, IRIS-T, NASAMS помогли бы защитить украинское небо.