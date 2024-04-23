Такое мнение 24 Каналу высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что таких средств ПВО недостаточно. Их нужно десятки и сотни, но их – единицы.
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"Почему с 2022-го года, когда говорим о средствах противовоздушной обороны, у нас есть какой-то "фетиш" на ЗРК Patriot, IRIS-T, NASAMS? Но мы забываем о важности комплексов противовоздушной обороны малого радиуса действия, которых мы получаем недостаточно от наших партнеров", – отметил Коваленко.
В то же время есть номенклатура средств противовоздушной обороны, которую вывели из состава некоторых армий ЕС. Например, Германии. Так с 2022-го года почти не вспоминают о ЗРК Roland. Он достаточно эффективно уничтожает малогабаритные объекты типа "Шахедов" на расстоянии до 8 километров. А также – дозвуковые цели. Например, крылатые ракеты Х-101/555 и "Калибры".
Только в Германии хранится более 100 единиц таких ЗРК. Их вывели из состава Бундесвера еще в 2005-го году. Последний такой комплекс отправили на хранение через 2 года после этого.
Достаточно неплохой ЗРК, о котором вообще ничего не слышно в последнее время. Однако, все говорят о Patriot. Да, они нужны, но его не поставишь в Часовом Яру, чтобы сбивать Су-25. Там нужны комплексы малого радиуса действия,
– добавил военно-политический обозреватель.
Кроме того, такой ЗРК не поставить на побережье Одессы и Одесской области, чтобы сбивать "Шахеды". Там нужны такие ЗРК как Crotale, Roland и Vampire.
Так же можно говорить и о Харькове – о налетах дронов-камикадзе и перехвате дозвуковых ракет. Например, о ракете Х-59, которая вчера поразила телевизионную башню.
"Также вопрос ЗРК Roland или малого радиуса комплексов. Я думаю, что наконец в этом вопросе будет поставлена уже определенная точка, то мы получим и достаточное количество широкой номенклатуры средств противовоздушной обороны", – отметил Александр Коваленко.
Боеприпасов достаточно
По его словам, ЗРК Roland находился на вооружении с 70-х годов. За этот период к нему изготовили много боеприпасов. Последняя модификация снарядов – самая эффективная.
"Некоторые из этих комплексов находятся до сих пор на вооружении некоторых стран. Например, той же Аргентины. У них они находятся на боевом дежурстве. Также ими пользовались США. И не только они. Там с боекомплектом все ок", – рассказал военно-политический обозреватель.
Украина нуждается в ПВО
- Украинское государство долго просило у партнеров средства противовоздушной обороны. Говорится, в частности, о системах Patriot.
- Сейчас продолжаются регулярные переговоры насчёт этого вопроса. По словам министра иностранных дел Украины, сейчас у государства "на радаре" есть 4 конкретных батареи Patriot.
- В то же время партнеры Украины во время заседания Совета Украина – НАТО договорились, что передадут украинскому государству больше систем ПВО.
- Сейчас ЕС работает над тем, чтобы обеспечить Украину новыми системами противовоздушной обороны и ракетами к ним.
- Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что он неоднократно просил страны-члены Евросоюза с просьбой пересмотреть свои запасы. Он призвал поставить ракеты к системам ПВО, которые уже есть в Украине. А также – рассмотреть, как еще можно помочь.