Такое мнение 24 Каналу высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что таких средств ПВО недостаточно. Их нужно десятки и сотни, но их – единицы.

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"Почему с 2022-го года, когда говорим о средствах противовоздушной обороны, у нас есть какой-то "фетиш" на ЗРК Patriot, IRIS-T, NASAMS? Но мы забываем о важности комплексов противовоздушной обороны малого радиуса действия, которых мы получаем недостаточно от наших партнеров", – отметил Коваленко.

В то же время есть номенклатура средств противовоздушной обороны, которую вывели из состава некоторых армий ЕС. Например, Германии. Так с 2022-го года почти не вспоминают о ЗРК Roland. Он достаточно эффективно уничтожает малогабаритные объекты типа "Шахедов" на расстоянии до 8 километров. А также – дозвуковые цели. Например, крылатые ракеты Х-101/555 и "Калибры".

Только в Германии хранится более 100 единиц таких ЗРК. Их вывели из состава Бундесвера еще в 2005-го году. Последний такой комплекс отправили на хранение через 2 года после этого.

Достаточно неплохой ЗРК, о котором вообще ничего не слышно в последнее время. Однако, все говорят о Patriot. Да, они нужны, но его не поставишь в Часовом Яру, чтобы сбивать Су-25. Там нужны комплексы малого радиуса действия,

– добавил военно-политический обозреватель.

Кроме того, такой ЗРК не поставить на побережье Одессы и Одесской области, чтобы сбивать "Шахеды". Там нужны такие ЗРК как Crotale, Roland и Vampire.

Так же можно говорить и о Харькове – о налетах дронов-камикадзе и перехвате дозвуковых ракет. Например, о ракете Х-59, которая вчера поразила телевизионную башню.

"Также вопрос ЗРК Roland или малого радиуса комплексов. Я думаю, что наконец в этом вопросе будет поставлена уже определенная точка, то мы получим и достаточное количество широкой номенклатуры средств противовоздушной обороны", – отметил Александр Коваленко.

Боеприпасов достаточно

По его словам, ЗРК Roland находился на вооружении с 70-х годов. За этот период к нему изготовили много боеприпасов. Последняя модификация снарядов – самая эффективная.

"Некоторые из этих комплексов находятся до сих пор на вооружении некоторых стран. Например, той же Аргентины. У них они находятся на боевом дежурстве. Также ими пользовались США. И не только они. Там с боекомплектом все ок", – рассказал военно-политический обозреватель.

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