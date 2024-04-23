Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що таких засобів ППО недостатньо. Їх потрібно десятки та сотні, але їх – одиниці.
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"Чому з 2022-го року, коли говоримо про засоби протиповітряної оборони, у нас є якийсь "фетиш" на ЗРК Patriot, IRIS-T, NASAMS? Але ми забуваємо про важливість комплексів протиповітряної оборони малого радіуса дії, яких ми отримуємо недостатньо від наших партнерів", – наголосив Коваленко.
Водночас є номенклатура засобів протиповітряної оборони, яку вивели зі складу деяких армій ЄС. Наприклад, Німеччини. Так з 2022-го року майже не згадують про ЗРК Roland. Він достатньо ефективно знищує малогабаритні об'єкти типу "Шахедів" на відстані до 8 кілометрів. А також – дозвукові цілі. Наприклад, крилаті ракети Х-101/555 та "Калібри".
Лише в Німеччині зберігається понад 100 одиниць таких ЗРК. Їх вивели зі складу Бундесверу ще у 2005-му році. Останній такий комплекс відправили на збереження за 2 роки після цього.
Достатньо непоганий ЗРК, про який взагалі нічого не чутно останнім часом. Проте, усі говорять про Patriot. Так, вони потрібні, але його не поставиш у Часовому Ярі, щоб збивати Су-25. Там потрібні комплекси малого радіуса дії,
– додав військово-політичний оглядач.
Окрім того, такий ЗРК не поставити на узбережжі Одеси та Одеської області, аби збивати "Шахеди". Там потрібні такі ЗРК як Crotale, Roland та Vampire.
Так можна говорити й про Харків – про нальоти дронів-камікадзе та перехоплення дозвукових ракет. Наприклад, про ракету Х-59, яка вчора вразила телевізійну вежу.
"Також питання ЗРК Roland або малого радіуса комплексів. Я думаю, що нарешті у цьому питанні буде поставлено вже певну крапку, то ми отримаємо і достатню кількість широкої номенклатури засобів протиповітряної оборони", – зауважив Олександр Коваленко.
Боєприпасів удосталь
За його словами, ЗРК Roland перебував на озброєнні з 70-х років. За цей період до нього виготовили багато боєприпасів. Остання модифікація снарядів – найефективніша.
"Деякі з цих комплексів перебувають досі на озброєнні деяких країн. Наприклад, тієї ж Аргентини. У них вони перебувають на бойовому чергуванні. Також ними користувалися США. І не лише вони. Там із боєкомплектом усе ок", – розповів військово-політичний оглядач.
Україна потребує ППО
- Українська держава довго просила у партнерів засоби протиповітряної оборони. Мовиться, зокрема, про системи Patriot.
- Нині тривають регулярні переговори щодо цього питання. За словами міністра закордонних справ України, нині у держави "на радарі" є 4 конкретних батареї Patriot.
- Водночас партнери України під час засідання Ради Україна – НАТО домовилися, що передадуть українській державі більше систем ППО.
- Нині ЄС працює над тим, аби забезпечити Україну новими системами протиповітряної оборони та ракетами до них.
- Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що він неодноразово просив країн-членів Євросоюзу з проханням переглянути свої запаси. Він закликав поставити ракети до систем ППО, які уже є в Україні. А також – розглянути, як ще можна допомогти.