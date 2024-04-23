Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що таких засобів ППО недостатньо. Їх потрібно десятки та сотні, але їх – одиниці.

Дивіться також Варто чекати гарних новин: звідки Україна може отримати системи ППО

"Чому з 2022-го року, коли говоримо про засоби протиповітряної оборони, у нас є якийсь "фетиш" на ЗРК Patriot, IRIS-T, NASAMS? Але ми забуваємо про важливість комплексів протиповітряної оборони малого радіуса дії, яких ми отримуємо недостатньо від наших партнерів", – наголосив Коваленко.

Водночас є номенклатура засобів протиповітряної оборони, яку вивели зі складу деяких армій ЄС. Наприклад, Німеччини. Так з 2022-го року майже не згадують про ЗРК Roland. Він достатньо ефективно знищує малогабаритні об'єкти типу "Шахедів" на відстані до 8 кілометрів. А також – дозвукові цілі. Наприклад, крилаті ракети Х-101/555 та "Калібри".

Лише в Німеччині зберігається понад 100 одиниць таких ЗРК. Їх вивели зі складу Бундесверу ще у 2005-му році. Останній такий комплекс відправили на збереження за 2 роки після цього.

Достатньо непоганий ЗРК, про який взагалі нічого не чутно останнім часом. Проте, усі говорять про Patriot. Так, вони потрібні, але його не поставиш у Часовому Ярі, щоб збивати Су-25. Там потрібні комплекси малого радіуса дії,

– додав військово-політичний оглядач.

Окрім того, такий ЗРК не поставити на узбережжі Одеси та Одеської області, аби збивати "Шахеди". Там потрібні такі ЗРК як Crotale, Roland та Vampire.

Так можна говорити й про Харків – про нальоти дронів-камікадзе та перехоплення дозвукових ракет. Наприклад, про ракету Х-59, яка вчора вразила телевізійну вежу.

"Також питання ЗРК Roland або малого радіуса комплексів. Я думаю, що нарешті у цьому питанні буде поставлено вже певну крапку, то ми отримаємо і достатню кількість широкої номенклатури засобів протиповітряної оборони", – зауважив Олександр Коваленко.

Боєприпасів удосталь

За його словами, ЗРК Roland перебував на озброєнні з 70-х років. За цей період до нього виготовили багато боєприпасів. Остання модифікація снарядів – найефективніша.

"Деякі з цих комплексів перебувають досі на озброєнні деяких країн. Наприклад, тієї ж Аргентини. У них вони перебувають на бойовому чергуванні. Також ними користувалися США. І не лише вони. Там із боєкомплектом усе ок", – розповів військово-політичний оглядач.

Україна потребує ППО