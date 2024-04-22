Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что сейчас ситуация с передачей ПВО, вероятно, станет легче. Ведь Соединенные Штаты таки проголосовали за новую военную помощь для Украины.

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Важно, что Штаты как раз смогут поставлять ракеты. В Европе также есть производства, но до продолжения военной помощи от США были определенные проблемы.

Производства ракет к Patriot есть и в Европе. Германия так же их производит. Но возникли трудности из-за, что Германия только недавно увеличила производство и надо было подождать. А США могут поставлять. У них есть производство; есть возможности; есть вариант закупить в Японии – и передать Украине. Поэтому, я думаю, стоит ждать хороших новостей по ПВО,

– отметил Мусиенко.

Стоит заметить, что Германия также активизировалась. Также были заявления от Нидерландов о системах ПВО. Ситуация с противовоздушной обороной должна стать лучше.

Есть еще как минимум 2 страны, которые могут помочь

Как отметил Мусиенко, Испания является одной из стран, с которой можно было бы договориться о передаче ПВО. К ним как раз возвращается комплекс Patriot, который временно находился в Турции.

Не стоит забывать и о Греции. Там есть другие важные для Украины зенитные ракетные комплексы.

В Греции есть С-300 в достаточно неплохом состоянии. Это существенно усилило бы наши возможности. Также там есть ракеты к С-300. Нам также они нужны,

– сказал Мусиенко.

ПВО для Украины: коротко