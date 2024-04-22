Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что сейчас ситуация с передачей ПВО, вероятно, станет легче. Ведь Соединенные Штаты таки проголосовали за новую военную помощь для Украины.
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Важно, что Штаты как раз смогут поставлять ракеты. В Европе также есть производства, но до продолжения военной помощи от США были определенные проблемы.
Производства ракет к Patriot есть и в Европе. Германия так же их производит. Но возникли трудности из-за, что Германия только недавно увеличила производство и надо было подождать. А США могут поставлять. У них есть производство; есть возможности; есть вариант закупить в Японии – и передать Украине. Поэтому, я думаю, стоит ждать хороших новостей по ПВО,
– отметил Мусиенко.
Стоит заметить, что Германия также активизировалась. Также были заявления от Нидерландов о системах ПВО. Ситуация с противовоздушной обороной должна стать лучше.
Есть еще как минимум 2 страны, которые могут помочь
Как отметил Мусиенко, Испания является одной из стран, с которой можно было бы договориться о передаче ПВО. К ним как раз возвращается комплекс Patriot, который временно находился в Турции.
Не стоит забывать и о Греции. Там есть другие важные для Украины зенитные ракетные комплексы.
В Греции есть С-300 в достаточно неплохом состоянии. Это существенно усилило бы наши возможности. Также там есть ракеты к С-300. Нам также они нужны,
– сказал Мусиенко.
ПВО для Украины: коротко
- 19 апреля состоялось заседание Совета Украина – НАТО. Там решили, что передадут Украине больше систем противовоздушной обороны.
- Правительство Германии объявило о немедленной передаче еще одного комплекса Patriot. Причиной стало усиление российских атак по Украине.
- Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель подчеркнул важность передачи систем ПВО для Украины. Евросоюз работает, чтобы предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.