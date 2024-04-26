НАТО та Євросоюз вимагають від країн Європи, що мають системи ППО Patriot, виділити певну їх кількість для України. Але в Міністерстві оборони Іспанії стверджують, що це – єдиний засіб, який може ефективно захистити їх країну у разі ракетного удару.

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Причини відмови іспанців

Як повідомили в Міноборони, комплекс, який вони відмовляються передавати, розгорнули ще у 2013 році на кордоні Туреччини та Сирії. Замість нього вони погодились передати певну кількість ракет для протиповітряної системи.

Міністерство оборони Іспанії стверджує, що їх збройні сили мають нестачу певних видів озброєнь, серед яких і засоби протиракетної оборони. Тим більше система Patriot довела свою високу ефективність у разі ракетної атаки на війні в Україні та Близькому Сході. Фактично, це – єдиний засіб, який може надійно захистити від ракетної атаки.

Іспанія має три повністю укомплектовані комплекси Patriot, які складаються з пускових установок, радарів та пунктів управління. Їх придбали в Німеччині ще у 2004 та 2014 роках. Однак, ракет до цих комплексів в резерві іспанців дуже обмежена кількість, близько 50 штук, адже вони дуже дорогі. Тому партія ракет-перехоплювачів, яку вони згодились передати Україні, буде дуже обмежена.

Як Україна "збирає" комплекси Patriot по світу