Пані посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Україна активно працює з Вашингтоном для самостійного запуску виробництва зенітних ракетних комплексів Patriot. Вже відбулось декілька відповідних засідань українських та американських бізнесів.

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"Без цього не обійтися": Україна планує виготовляти Patriot

Маркарова сказала, що перед посольством у США стоїть завдання домовитись щодо запуску виробництва Patriot в Україні.

Під час двох візитів президента Зеленського до США минулого року – у вересні і в грудні – ми найбільше обговорювали питання їхнього спільного виробництва,

– заявила пані посол.

Вона повідомила, що між двома візитами президента вже було два засідання бізнесів, українських і американських. Адже Patriot – це декілька компаній, які виробляють різні частини комплексу.

Ми активно працюємо над цим. Без того, щоб ми самі виробляли, як мінімум, значну частину складових, а як максимум – завершений продукт, не обійтися. Бо ми ж розуміємо, що навіть після нашої перемоги Росія нікуди не подінеться,

– наголосила вона.

Також вона відзначила, що Україні треба виробляти не тільки ППО.

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