Таку думку 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній, зауваживши, що генсека Альянсу Єнса Столтенберга це дуже стурбувало. Мовляв, він хотів, аби НАТО було головним.

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Однак такі угоди можуть бути новим форматом взаємодії у межах нового формату безпеки. Усе через те, що Альянс через наявність таких країн як Угорщина показав, що може бути багато питань щодо його функціональності.

Це дуже добрий насправді формат. Звичайно, що це не є гарантією безпеки, як часто у нас це називають. Це є безпековими угодами, які відкривають Україні передусім шлях до взаємодії у галузі ВПК,

– наголосив політолог.

А це для української держави – головне. Україна має стати частиною ВПК Заходу. Йдеться, зокрема, про обмін технологіями та ресурсами. Також це фактично зобов'язання допомагати українській державі.

"Як і будь-які зобов'язання, а як і будь-який міжнародний договір, звичайно, він містить пункти, які дозволяють за певних обставин їх не виконувати, якщо сторони цього не хочуть. Такі ж пункти міститься і в п'ятій статті статуту НАТО", – додав Загородній.

Безпекові угоди України