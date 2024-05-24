Про це Олаф Шольц заявив під час спілкування з громадянами в Берліні. Водночас політик наголосив, що не буде посилати своїх солдатів виконувати ці функції через ризик "ескалації".

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Шольц про ракети Taurus

З мого погляду, проблематичним є передати зброю, яка може бити на 500 кілометрів і є такою точною, що з погляду країни, яка її передає, це було б виправдано лише в тому випадку, якщо вона сама буде визначати та встановлювати цілі. А це, знову ж таки, неможливо, оскільки ми хочемо не стати самі учасниками цього протистояння, а залишатися найбільшими в Європі прихильником України,

– пояснив Шольц.

Політик додав, що Німеччина підтримує Україну у її боротьбі, але прагне запобігти подальшій "ескалації" – тобто перетворення у війну між Росією та НАТО. У цьому Шольц вбачає свою відповідальність. Він зазначив, що можна лише уявити собі, що сталося би зі світом, якби це сталося.

Водночас Шольц акцентував на тому, що Німеччина надала або пообіцяла Україна допомогу на загальну суму 28 мільярдів євро. Зокрема, лише цього року у бюджет заклали 7 мільярдів на ці потреби. Канцлер зазначив, що країна передає Україні танки, боєприпаси, багато САУ Gepard, а ще – Iris-T та планує передати Patriot.

Допомога від Німеччини

Німеччина 24 травня повідомила про новий пакет допомоги для України. Він включає, зокрема, 10 основних бойових танків LEOPARD 1 A5, 3 реактивні системи залпового вогню HIMARS2, снаряди, протимінне знаряддя, евакуаційні та інженерні машини, дрони та інше озброєння.

Того таки дня стало відомо, що в Україну надійшла ще один зенітний комплекс IRIS-T. Інформацію підтвердили у Міноборони країни. Це вже 4 така система ППО. Загалом Берлін пообіцяв Києву 9 комплексів IRIS-T SLM та 11 комплексів IRIS-T SLS.