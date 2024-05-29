Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон, о чем пишут в издании France Bleu. Детали о визите Зеленского читайте в материале.

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Зеленский поедет во Францию

По словам Макрона, Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Международная церемония состоится в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляже Омаха.

У меня будет возможность, когда президент Зеленский приедет во Францию на День Д на следующей неделе, принять его и в это время очень конкретно поговорить, чтобы объявить, что еще мы собираемся сделать для поддержки Украины,

– заявил Макрон.

Ожидается, что на международной церемонии в Нормандии 6 июня будут присутствовать лидеры многих государств.

Россия получила приглашение принять участие в памятных мероприятиях, чтобы почтить важность самоотверженности и жертв советских народов во время Второй мировой войны. Однако российский диктатор Владимир Путин не был приглашен на мероприятие в связи с наступлением российских войск в Украине.

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