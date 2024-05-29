Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон, о чем пишут в издании France Bleu. Детали о визите Зеленского читайте в материале.
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Зеленский поедет во Францию
По словам Макрона, Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Международная церемония состоится в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляже Омаха.
У меня будет возможность, когда президент Зеленский приедет во Францию на День Д на следующей неделе, принять его и в это время очень конкретно поговорить, чтобы объявить, что еще мы собираемся сделать для поддержки Украины,
– заявил Макрон.
Ожидается, что на международной церемонии в Нормандии 6 июня будут присутствовать лидеры многих государств.
Россия получила приглашение принять участие в памятных мероприятиях, чтобы почтить важность самоотверженности и жертв советских народов во время Второй мировой войны. Однако российский диктатор Владимир Путин не был приглашен на мероприятие в связи с наступлением российских войск в Украине.
Французские инструкторы для ВСУ: что известно
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Украине будут французские инструкторы. Но во Франции заявили, что этот вопрос еще изучают.
- В Минобороны объяснили подробнее ситуацию. "По состоянию на сейчас у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу. Минобороны совместно с Генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение", – отметили там.
- Также в МО подчеркнули: Украина выразила заинтересованность в перспективе приема иностранных инструкторов с февраля 2024 года.