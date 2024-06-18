В то же время США выразили обеспокоенность углублением отношений России и КНДР. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, каким образом Соединенные Штаты могли бы предотвратить сближение Путина и Ким Чен Ына.

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Запад должен проявить гибкость

Вашингтону сложно предотвратить углубляющееся сотрудничество Пхеньяна и Москвы. В свое время США не удалось предупредить появление ядерного оружия в КНДР.

А мы хотим, чтобы они предотвратили это сближение. На самом деле у США инструментов не много. Санкции, давление – не сработали и не сработают. Провести военную операцию, по крайней мере сейчас, невозможно,

– объяснил он.

Один из возможных выходов из ситуации, по мнению Мусиенко, попытаться прийти к взаимопониманию с Китаем, чтобы он повлиял на Северную Корею.

Также можно найти пути взаимопонимания и с КНДР. В частности в вопросах относительно снятия санкций с Пхеньяна.

В этом вопросе Западу нужно проявить гибкость. Западные страны и даже Украина могут выходить с предложениями, не обязательно публичными, о не продолжении введения санкций против Северной Кореи и отмене уже тех, что существуют,

– отметил он.

В обмен на это Пхеньян не будет поставлять снаряды России. Потому что одной из мотиваций и аргументации Ким Че Ына является то, что его страна находится в плохом экономическом состоянии, она не имеет возможности продавать собственную продукцию, теряет международные рынки.

"Единственный ее спасительный путь – продавать оружие России, получая за это как деньги, так и продовольствие, сельскохозяйственную продукцию, технологии, в частности для спутников. Для того чтобы вытеснить Россию из КНДР, нужно предложить было корейцам более выгодные условия", – отметил Александр Мусиенко.

Сотрудничество КНДР и России